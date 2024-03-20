Рейнбот Антон Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРейнбот Антон Антонович

Рейнбот Антон Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1814

Дата смерти

20.11.1891

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1844

Сын: Резвой (рейнбот) Анатолий Антонович

Мать ребёнка: Рейнбот Надежда Павловна

Рождение ребёнка
16.03.1846

Сын: Рейнбот Ростислав Антонович

Мать ребёнка: Рейнбот Надежда Павловна

Рождение ребёнка
12.10.1847

Дочь: Наталия Антоновна

Мать ребёнка: Рейнбот Надежда Павловна

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
03.02.1855

Дочь: Зинаида Антоновна

Мать ребёнка: Рейнбот Надежда Павловна

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
31.12.1856

Дочь: Мамотина Лидия Антоновна

Мать ребёнка: Рейнбот Надежда Павловна

Санкт-Петербург
Смерть
20.11.1891
Sankt Petersburg
Похороны
Неизвестно
Smol. prav.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close