Рейнбот Антон Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1814
Дата смерти20.11.1891
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.12.1844
Сын: Резвой (рейнбот) Анатолий Антонович
Мать ребёнка: Рейнбот Надежда Павловна
Рождение ребёнка
16.03.1846
Сын: Рейнбот Ростислав Антонович
Мать ребёнка: Рейнбот Надежда Павловна
Рождение ребёнка
12.10.1847
Дочь: Наталия Антоновна
Мать ребёнка: Рейнбот Надежда Павловна
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
03.02.1855
Дочь: Зинаида Антоновна
Мать ребёнка: Рейнбот Надежда Павловна
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
31.12.1856
Дочь: Мамотина Лидия Антоновна
Мать ребёнка: Рейнбот Надежда Павловна
Санкт-Петербург
Смерть
20.11.1891
Sankt Petersburg
Похороны
Неизвестно
Smol. prav.