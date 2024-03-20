Резвой (Рейнбот) Анатолий Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резвой (Рейнбот) Анатолий Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1844

Дата смерти

18.12.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1844

Отец: Рейнбот Антон Антонович

Мать: Рейнбот Надежда Павловна

Рождение ребёнка
04.02.1868

Сын: Рейнбот-Резвой Анатолий Анатольевич

Мать ребёнка: Рейнбот Ольга Григорьевна

Saint Petersburg, Tsardom of Russia
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Евгения Анатольевна

Мать ребёнка: Рейнбот Ольга Григорьевна

Смерть
18.12.1918
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