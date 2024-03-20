Резвой (Рейнбот) Анатолий Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1844
Дата смерти18.12.1918
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1844
Отец: Рейнбот Антон Антонович
Мать: Рейнбот Надежда Павловна
Рождение ребёнка
04.02.1868
Сын: Рейнбот-Резвой Анатолий Анатольевич
Мать ребёнка: Рейнбот Ольга Григорьевна
Saint Petersburg, Tsardom of Russia
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Евгения Анатольевна
Мать ребёнка: Рейнбот Ольга Григорьевна
Смерть
18.12.1918