Рейнбот (Неверова) Ольга Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рейнбот (Неверова) Ольга Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1868

Сын: Рейнбот-Резвой Анатолий Анатольевич

Отец ребёнка: Резвой (рейнбот) Анатолий Антонович

Saint Petersburg, Tsardom of Russia
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Евгения Анатольевна

Отец ребёнка: Резвой (рейнбот) Анатолий Антонович

Смерть
Неизвестно
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