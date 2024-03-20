Рейнбот (Неверова) Ольга Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.02.1868
Сын: Рейнбот-Резвой Анатолий Анатольевич
Отец ребёнка: Резвой (рейнбот) Анатолий Антонович
Saint Petersburg, Tsardom of Russia
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Евгения Анатольевна
Отец ребёнка: Резвой (рейнбот) Анатолий Антонович
Смерть
Неизвестно