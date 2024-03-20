Рейнбот-Резвой Анатолий Анатольевич
Место рожденияSaint Petersburg, Tsardom of Russia
Дата рождения04.02.1868
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1868
Saint Petersburg, Tsardom of Russia
Рождение ребёнка
15.11.1888
Мать ребёнка: Рейнбот (морозова) Зинаида Григорьевна
Орехово-Зуево
Рождение ребёнка
25.07.1890
Дочь: Курлюкова Мария Саввишна
Мать ребёнка: Рейнбот (морозова) Зинаида Григорьевна
Рождение ребёнка
?.03.1896
Дочь: Стукен Елена Саввишна
Мать ребёнка: Рейнбот (морозова) Зинаида Григорьевна
Рождение ребёнка
25.07.1903
Сын: Морозов Савва Саввич
Мать ребёнка: Рейнбот (морозова) Зинаида Григорьевна
в Покровском-Рубцове
Развод
20.07.1907
Супруг(-а): Мария Александровна Дехтеринская
Бракосочетание
07.08.1907
Николаевская церковь, Тульская губерния//
Супруг(-а): Зинаида Григорьевна Григорьевна Морозова (Зимина)
Бракосочетание
1907
Николаевская церковь села Лысцева Тульской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рейнбот Евгений Анатольевич
Мать ребёнка: Рейнбот Мария Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рейнбот Анатолий Анатольевич
Мать ребёнка: Рейнбот Мария Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
русский политик правых взглядов, генерал-майор свиты (1906), московский градоначальник в 1906—1907 годах.
Смерть
1918
Александро-Невская часть, под арестом.