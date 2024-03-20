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Рейнбот-Резвой Анатолий Анатольевич

Место рождения

Saint Petersburg, Tsardom of Russia

Дата рождения

04.02.1868

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1868

Отец: Резвой (рейнбот) Анатолий Антонович

Мать: Рейнбот Ольга Григорьевна

Saint Petersburg, Tsardom of Russia
Рождение ребёнка
15.11.1888

Сын: Морозов Тимофей Саввич

Мать ребёнка: Рейнбот (морозова) Зинаида Григорьевна

Орехово-Зуево
Рождение ребёнка
25.07.1890

Дочь: Курлюкова Мария Саввишна

Мать ребёнка: Рейнбот (морозова) Зинаида Григорьевна

Рождение ребёнка
?.03.1896

Дочь: Стукен Елена Саввишна

Мать ребёнка: Рейнбот (морозова) Зинаида Григорьевна

Рождение ребёнка
25.07.1903

Сын: Морозов Савва Саввич

Мать ребёнка: Рейнбот (морозова) Зинаида Григорьевна

в Покровском-Рубцове
Развод
20.07.1907

Жена: Рейнбот Мария Александровна

Супруг(-а): Мария Александровна Дехтеринская
Бракосочетание
07.08.1907

Жена: Рейнбот Мария Александровна

Николаевская церковь, Тульская губерния//
Супруг(-а): Зинаида Григорьевна Григорьевна Морозова (Зимина)
Бракосочетание
1907

Жена: Рейнбот (морозова) Зинаида Григорьевна

Николаевская церковь села Лысцева Тульской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рейнбот Евгений Анатольевич

Мать ребёнка: Рейнбот Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рейнбот Анатолий Анатольевич

Мать ребёнка: Рейнбот Мария Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
русский политик правых взглядов, генерал-майор свиты (1906), московский градоначальник в 1906—1907 годах.
Смерть
1918
Александро-Невская часть, под арестом.
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