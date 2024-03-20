Рейнбот (Морозова) (Зимина) Зинаида Григорьевна
Место рожденияв Орехово-Зуево
Дата рождения1867
Дата смерти01.09.1947
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Зимин Григорий Ефимович
в Орехово-Зуево
Бракосочетание
1884
Развод
26.01.1887
Рождение ребёнка
15.11.1888
Отец ребёнка: Рейнбот-Резвой Анатолий Анатольевич
Орехово-Зуево
Бракосочетание
1888
Рождение ребёнка
25.07.1890
Дочь: Курлюкова Мария Саввишна
Отец ребёнка: Рейнбот-Резвой Анатолий Анатольевич
Рождение ребёнка
?.03.1896
Дочь: Стукен Елена Саввишна
Отец ребёнка: Рейнбот-Резвой Анатолий Анатольевич
Рождение ребёнка
25.07.1903
Сын: Морозов Савва Саввич
Отец ребёнка: Рейнбот-Резвой Анатолий Анатольевич
в Покровском-Рубцове
Бракосочетание
1907
Николаевская церковь села Лысцева Тульской губернии
Смерть
01.09.1947
Ильинское, Вологодская, Россия
Похороны
Неизвестно
на Рогожском кладбище