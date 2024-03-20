Рейнбот (Морозова) (Зимина) Зинаида Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рейнбот (Морозова) (Зимина) Зинаида Григорьевна

Место рождения

в Орехово-Зуево

Дата рождения

1867

Дата смерти

01.09.1947

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Зимин Григорий Ефимович

Мать: не указана

в Орехово-Зуево
Бракосочетание
1884

Муж: Морозов Сергей Викулович

Развод
26.01.1887

Муж: Морозов Сергей Викулович

Рождение ребёнка
15.11.1888

Сын: Морозов Тимофей Саввич

Отец ребёнка: Рейнбот-Резвой Анатолий Анатольевич

Орехово-Зуево
Бракосочетание
1888

Муж: Морозов Савва Тимофеевич

Рождение ребёнка
25.07.1890

Дочь: Курлюкова Мария Саввишна

Отец ребёнка: Рейнбот-Резвой Анатолий Анатольевич

Рождение ребёнка
?.03.1896

Дочь: Стукен Елена Саввишна

Отец ребёнка: Рейнбот-Резвой Анатолий Анатольевич

Рождение ребёнка
25.07.1903

Сын: Морозов Савва Саввич

Отец ребёнка: Рейнбот-Резвой Анатолий Анатольевич

в Покровском-Рубцове
Бракосочетание
1907

Муж: Рейнбот-Резвой Анатолий Анатольевич

Николаевская церковь села Лысцева Тульской губернии
Смерть
01.09.1947
Ильинское, Вологодская, Россия
Похороны
Неизвестно
на Рогожском кладбище
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