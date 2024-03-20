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Морозов Савва Тимофеевич

Место рождения

Зуево, Богородский уезд, Московская губерния, Российская империя

Дата рождения

03.02.1862

Дата смерти

13.05.1905

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Зуево, Богородский уезд, Московская губерния, Российская империя
Образование
1881
окончил гимназию
Образование
1881
Moscow State University
поступил на физико-математический факультет Московского университета
Бракосочетание
1888

Жена: Рейнбот (морозова) Зинаида Григорьевна

Образование
Неизвестно
University of Cambridge
Смерть
13.05.1905
Cannes, Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d\'Azur, France
Похороны
Неизвестно
Рогожское кладбище в Москве.
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