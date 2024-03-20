Морозов Савва Тимофеевич
Место рожденияЗуево, Богородский уезд, Московская губерния, Российская империя
Дата рождения03.02.1862
Дата смерти13.05.1905
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1862
Зуево, Богородский уезд, Московская губерния, Российская империя
Образование
1881
окончил гимназию
Образование
1881
Moscow State University
поступил на физико-математический факультет Московского университета
Бракосочетание
1888
Образование
Неизвестно
University of Cambridge
Смерть
13.05.1905
Cannes, Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d\'Azur, France
Похороны
Неизвестно
Рогожское кладбище в Москве.