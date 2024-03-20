Морозов Тимофей Саввич
Место рожденияОрехово-Зуево
Дата рождения15.11.1888
Дата смерти21.02.1921
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1888
Орехово-Зуево
Рождение ребёнка
28.08.1911
Мать ребёнка: Морозова Татьяна Николаевна
Покровское-Рубцово, Звенигородский уезд
Образование
1914
Алексеевское юнкерское училище
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Морозова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Морозова Татьяна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Московский университет
Смерть
21.02.1921
Ростов-на-Дону