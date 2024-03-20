Морозов Тимофей Саввич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозов Тимофей Саввич

Морозов Тимофей Саввич

Место рождения

Орехово-Зуево

Дата рождения

15.11.1888

Дата смерти

21.02.1921

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1888

Отец: Рейнбот-Резвой Анатолий Анатольевич

Мать: Рейнбот (морозова) Зинаида Григорьевна

Орехово-Зуево
Рождение ребёнка
28.08.1911

Сын: Морозов Савва Тимофеевич

Мать ребёнка: Морозова Татьяна Николаевна

Покровское-Рубцово, Звенигородский уезд
Образование
1914
Алексеевское юнкерское училище
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морозова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морозова Татьяна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Татьяна Николаевна

Образование
Неизвестно
Московский университет
Смерть
21.02.1921
Ростов-на-Дону
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close