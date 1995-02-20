Морозов Савва Тимофеевич
Место рожденияПокровское-Рубцово, Звенигородский уезд
Дата рождения28.08.1911
Дата смерти20.02.1995
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1911
Покровское-Рубцово, Звенигородский уезд
Работа или профессия
С 1929
корреспондент «Учительской газеты»
Работа или профессия
С 1941
корреспондент газеты «Краснофлотец»
Работа или профессия
До 1941
работник Московского радио
Работа или профессия
С 1945
корреспондент газеты «Известия»
Работа или профессия
С 1949
сотрудник журнала «Огонек»
Работа или профессия
С 1960
специальный корреспондент «Известий»
Работа или профессия
Неизвестно
журналист, писатель
Смерть
20.02.1995