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Морозов Савва Тимофеевич

Место рождения

Покровское-Рубцово, Звенигородский уезд

Дата рождения

28.08.1911

Дата смерти

20.02.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1911

Отец: Морозов Тимофей Саввич

Мать: Морозова Татьяна Николаевна

Покровское-Рубцово, Звенигородский уезд
Работа или профессия
С 1929
корреспондент «Учительской газеты»
Работа или профессия
С 1941
корреспондент газеты «Краснофлотец»
Работа или профессия
До 1941
работник Московского радио
Работа или профессия
С 1945
корреспондент газеты «Известия»
Работа или профессия
С 1949
сотрудник журнала «Огонек»
Работа или профессия
С 1960
специальный корреспондент «Известий»
Работа или профессия
Неизвестно
журналист, писатель
Смерть
20.02.1995
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