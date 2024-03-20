Морозова (Пахорская) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.08.1911
Отец ребёнка: Морозов Тимофей Саввич
Покровское-Рубцово, Звенигородский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Морозов Тимофей Саввич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Морозов Тимофей Саввич
Бракосочетание
Неизвестно