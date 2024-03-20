Морозова (Пахорская) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Пахорская) Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

1911 г.р.
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Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1911

Сын: Морозов Савва Тимофеевич

Отец ребёнка: Морозов Тимофей Саввич

Покровское-Рубцово, Звенигородский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морозов Тимофей Саввич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морозов Тимофей Саввич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Тимофей Саввич

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