Рейнбот (Дехтеринская) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рейнбот (Дехтеринская) Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

11.06.1910

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Дехтеринский Александр Васильевич

Мать: Дехтеринская Мария Матвеевна

Развод
20.07.1907

Муж: Рейнбот-Резвой Анатолий Анатольевич

Супруг(-а): Мария Александровна Дехтеринская
Бракосочетание
07.08.1907

Муж: Рейнбот-Резвой Анатолий Анатольевич

Николаевская церковь, Тульская губерния//
Супруг(-а): Зинаида Григорьевна Григорьевна Морозова (Зимина)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рейнбот Евгений Анатольевич

Отец ребёнка: Рейнбот-Резвой Анатолий Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рейнбот Анатолий Анатольевич

Отец ребёнка: Рейнбот-Резвой Анатолий Анатольевич

Смерть
11.06.1910
Pavlovsk
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