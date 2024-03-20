Рейнбот (Дехтеринская) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти11.06.1910
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Развод
20.07.1907
Супруг(-а): Мария Александровна Дехтеринская
Бракосочетание
07.08.1907
Николаевская церковь, Тульская губерния//
Супруг(-а): Зинаида Григорьевна Григорьевна Морозова (Зимина)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рейнбот Евгений Анатольевич
Отец ребёнка: Рейнбот-Резвой Анатолий Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рейнбот Анатолий Анатольевич
Отец ребёнка: Рейнбот-Резвой Анатолий Анатольевич
Смерть
11.06.1910
Pavlovsk