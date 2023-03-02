Голицына (Вяземская) Софья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1859
Дата смерти04.09.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1859
Бракосочетание
10.09.1878
Рождение ребёнка
23.06.1880
Сын: Голицын Борис Александрович
Отец ребёнка: Голицын Александр Борисович
Зима, Зиминское, Иркутская область
Рождение ребёнка
23.06.1882
Сын: Голицын Александр Александрович
Отец ребёнка: Голицын Александр Борисович
Сима, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
04.09.1941