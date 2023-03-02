Голицына (Вяземская) Софья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолицына (Вяземская) Софья Александровна

Голицына (Вяземская) Софья Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1859

Дата смерти

04.09.1941

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1859

Отец: Вяземский Александр Сергеевич

Мать: Вяземская Екатерина Львовна

Бракосочетание
10.09.1878

Муж: Голицын Александр Борисович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.06.1880

Сын: Голицын Борис Александрович

Отец ребёнка: Голицын Александр Борисович

Зима, Зиминское, Иркутская область
Рождение ребёнка
23.06.1882

Сын: Голицын Александр Александрович

Отец ребёнка: Голицын Александр Борисович

Сима, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
04.09.1941
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close