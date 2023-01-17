город Зима, город Зима, Зиминское, Иркутская область (на 2019) — Familio

Зима

Зиминское, Иркутская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населенные места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Иркутская губерния, Балаганский округ, Зиминская волость
397Зиминское с., вол. пр.крестьяне2857
397Зиминское с., вол. пр.поселенцы

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Иркутская область
13435Зимагород обл.подч.53°55'102°02'N-48-073

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Иркутская область, Зиминское
25720000001г Зимагород
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