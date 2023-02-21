Вяземский Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1806
Дата смерти09.10.1867
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.03.1833
Дочь: Буксгевден Ольга Александровна
Мать ребёнка: Вяземская Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
29.12.1852
Сын: Вяземский Константин Александрович
Мать ребёнка: Вяземская Екатерина Львовна
Рождение ребёнка
02.04.1859
Дочь: Голицына Софья Александровна
Мать ребёнка: Вяземская Екатерина Львовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.10.1867