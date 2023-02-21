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Вяземский Александр Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1806

Дата смерти

09.10.1867

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1833

Дочь: Буксгевден Ольга Александровна

Мать ребёнка: Вяземская Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
29.12.1852

Сын: Вяземский Константин Александрович

Мать ребёнка: Вяземская Екатерина Львовна

Рождение ребёнка
02.04.1859

Дочь: Голицына Софья Александровна

Мать ребёнка: Вяземская Екатерина Львовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вяземская Екатерина Львовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вяземская Анастасия Николаевна

Смерть
09.10.1867
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