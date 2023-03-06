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Голицын Дмитрий Александрович

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Место рождения

Персия

Дата рождения

28.10.1894

Дата смерти

14.07.1967

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1894

Отец: Голицын Александр Борисович

Мать: Голицына Софья Александровна

Персия
Бракосочетание
С 23.04.1917 по 1928

Жена: Голицына Елизавета Аркадьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.04.1918

Дочь: Голицына Варвара Дмитриевна

Мать ребёнка: Голицына Елизавета Аркадьевна

Кропивницкий, Кіровоградська область
Бракосочетание
12.08.1936

Жена: Бенойз Д’Ази Клер Мари Луиза

Смерть
14.07.1967
г. Париж, Иль-де-Франс, Французская республика
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