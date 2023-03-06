Голицын Дмитрий Александрович
Место рожденияПерсия
Дата рождения28.10.1894
Дата смерти14.07.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1894
Персия
Бракосочетание
С 23.04.1917 по 1928
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.04.1918
Дочь: Голицына Варвара Дмитриевна
Мать ребёнка: Голицына Елизавета Аркадьевна
Кропивницкий, Кіровоградська область
Бракосочетание
12.08.1936
Смерть
14.07.1967
г. Париж, Иль-де-Франс, Французская республика