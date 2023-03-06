Голицына (Келеповская) Елизавета Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голицына (Келеповская) Елизавета Аркадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.09.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 23.04.1917 по 1928

Муж: Голицын Дмитрий Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.04.1918

Дочь: Голицына Варвара Дмитриевна

Отец ребёнка: Голицын Дмитрий Александрович

Кропивницкий, Кіровоградська область
Смерть
19.09.1978
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