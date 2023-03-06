Голицына (Келеповская) Елизавета Аркадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.09.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 23.04.1917 по 1928
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.04.1918
Дочь: Голицына Варвара Дмитриевна
Отец ребёнка: Голицын Дмитрий Александрович
Кропивницкий, Кіровоградська область
Смерть
19.09.1978