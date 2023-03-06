Бенойз Д’Ази Клер Мари Луиза
Место рожденияг. Тулон, Прованс — Альпы — Лазурный берег, Третья Французская республика
Дата рождения28.02.1900
Дата смерти20.08.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Тулон, Прованс — Альпы — Лазурный берег, Третья Французская республика
Бракосочетание
12.08.1936
Смерть
20.08.1956
г. Лозанна, Во, Швейцарская конфедерация