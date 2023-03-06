Бенойз Д’Ази Клер Мари Луиза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБенойз Д’Ази Клер Мари Луиза

Бенойз Д’Ази Клер Мари Луиза

Место рождения

г. Тулон, Прованс — Альпы — Лазурный берег, Третья Французская республика

Дата рождения

28.02.1900

Дата смерти

20.08.1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Тулон, Прованс — Альпы — Лазурный берег, Третья Французская республика
Бракосочетание
12.08.1936

Муж: Голицын Дмитрий Александрович

Смерть
20.08.1956
г. Лозанна, Во, Швейцарская конфедерация
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close