Волкова (Голицына) Екатерина Александровна
женский, родилась 18.02.1893
умерла 1971, г. Буэнос-Айрес, Аргентина
ОтецГолицын Александр Борисович06.09.1855 г.р.
МатьГолицына (Вяземская) Софья Александровна02.04.1859 г.р.
Супруги
Волк Цу Волькенштейн (Волков) Николас (Николай) Евгеньевич21.02.1893 г.р.
Дети
Волк Цу Волькенштейн Евгений НиколаевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1893
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волк Цу Волькенштейн Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Волк Цу Волькенштейн (Волков) Николас (Николай) Евгеньевич
Бракосочетание
16.02.1914
Смерть
1971
г. Буэнос-Айрес, Аргентина