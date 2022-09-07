Волкова (Голицына) Екатерина Александровна 18.02.1893 — найти родственников по фамилии на Familio
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Волкова (Голицына) Екатерина Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 18.02.1893

умерла 1971, г. Буэнос-Айрес, Аргентина

Отец
Голицын Александр Борисович06.09.1855 г.р.
Мать
Голицына (Вяземская) Софья Александровна02.04.1859 г.р.
Супруги
Волк Цу Волькенштейн (Волков) Николас (Николай) Евгеньевич21.02.1893 г.р.
Дети
Волк Цу Волькенштейн Евгений НиколаевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1893

Отец: Голицын Александр Борисович

Мать: Голицына (Вяземская) Софья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волк Цу Волькенштейн Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Волк Цу Волькенштейн (Волков) Николас (Николай) Евгеньевич

Бракосочетание
16.02.1914

Муж: Волк Цу Волькенштейн (Волков) Николас (Николай) Евгеньевич

Смерть
1971
г. Буэнос-Айрес, Аргентина

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