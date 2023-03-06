Голицын Андрей Александрович
мужской, родился 11.10.1889, Сима, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
умер 1922, Владивосток, Владивостокский, Приморский край
ОтецГолицын Александр Борисович06.09.1855 г.р.
МатьГолицына (Вяземская) Софья Александровна02.04.1859 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
11.10.1889
Сима, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
1922
Владивосток, Владивостокский, Приморский край