Голицын Андрей Александрович 11.10.1889 — найти родственников по фамилии на Familio
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Голицын Андрей Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 11.10.1889, Сима, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область

умер 1922, Владивосток, Владивостокский, Приморский край

Отец
Голицын Александр Борисович06.09.1855 г.р.
Мать
Голицына (Вяземская) Софья Александровна02.04.1859 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1889

Отец: Голицын Александр Борисович

Мать: Голицына (Вяземская) Софья Александровна

Сима, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область

Смерть
1922
Владивосток, Владивостокский, Приморский край

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