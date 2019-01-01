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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе Дектярева Василия Дмитриевича, крестьянина с. Сима Симской вол. Юрьевского у. Владимирской губ., на неправильные действия земского начальника 3 уч. Ростовс Показать все
О крестьянине Владимирской губернии, Юрьевского уезда, Симской волости, села Симы, Никаноре Васильеве Крюкове по признакам преступления, предусмотренного по 2 ч. 103 и 12 Показать все
О крестьянине Владимирской губернии, Юрьевского уезда, Симской волости, села Симы, Никаноре Васильеве Крюкове по признакам преступления, предусмотренного по 2 ч. 103 и 12 Показать все
Дело по жалобе крестьянки Симской волости села Симы Юрьевского уезда Марьи Сидоровой Слизовой на решение Щениковского волостного суда состоявшегося 12 мая 1891 года о взы Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 2. Ярославская губерния. Стр. (часть 2) 290, 319, 359, 399. Издание доступно онлайн на са Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6278Сима, с. вл.при рч. Симке.2221196748785Церквей православных 2. Училище. Больница. Почтовая станция. Ярмарка 1. Базар. Завод 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Юрьевский уезд
С. Сима, Матвейщено, Радованъе и Шегодское. Д. Коленово, Теслово, Марково, Бильдино, Туково и Деревенька25А. Б. Голицын117861325
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
463. Сима, село бывшее владельческое, при реке Симке, дворов 213, жителей 1123, становая квартира, волостное правление (уездный город в 22 верстах), Зц. пр., часовня, шко Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Сима22121490231135047495171992048
Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
7519Сима село13772098522
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
2967Симасело56°42'39°34'O-37-116
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
17656448101с Симасело