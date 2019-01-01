село Сима, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область (на 2019) — Familio

Сима

Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Владимирской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе Дектярева Василия Дмитриевича, крестьянина с. Сима Симской вол. Юрьевского у. Владимирской губ., на неправильные действия земского начальника 3 уч. Ростовс Показать все
О крестьянине Владимирской губернии, Юрьевского уезда, Симской волости, села Симы, Никаноре Васильеве Крюкове по признакам преступления, предусмотренного по 2 ч. 103 и 12 Показать все
О крестьянине Владимирской губернии, Юрьевского уезда, Симской волости, села Симы, Никаноре Васильеве Крюкове по признакам преступления, предусмотренного по 2 ч. 103 и 12 Показать все
Дело по жалобе крестьянки Симской волости села Симы Юрьевского уезда Марьи Сидоровой Слизовой на решение Щениковского волостного суда состоявшегося 12 мая 1891 года о взы Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 2. Ярославская губерния. Стр. (часть 2) 290, 319, 359, 399. Издание доступно онлайн на са Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Юрьевский уезд
6278Сима, с. вл.при рч. Симке.2221196748785Церквей православных 2. Училище. Больница. Почтовая станция. Ярмарка 1. Базар. Завод 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Юрьевский уезд
С. Сима, Матвейщено, Радованъе и Шегодское. Д. Коленово, Теслово, Марково, Бильдино, Туково и Деревенька25А. Б. Голицын117861325

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Юрьевский уезд, Симская волость
463. Сима, село бывшее владельческое, при реке Симке, дворов 213, жителей 1123, становая квартира, волостное правление (уездный город в 22 верстах), Зц. пр., часовня, шко Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Владимирская губерния, Юрьевский уезд, Симская волость
село Сима22121490231135047495171992048

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Юрьевский уезд, Симская волость
7519Сима село13772098522

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Владимирская область, Юрьев-Польский район
2967Симасело56°42'39°34'O-37-116

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Владимирская область, Юрьев-Польский муниципальный район, Симское сельское поселение
17656448101с Симасело

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