Голицына Татьяна Александровна 17.04.1885 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Голицына Татьяна Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 17.04.1885, Сима, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область

умерла 08.10.1935, Липецк, город Липецк, Липецкая область

Отец
Голицын Александр Борисович06.09.1855 г.р.
Мать
Голицына (Вяземская) Софья Александровна02.04.1859 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1885

Отец: Голицын Александр Борисович

Мать: Голицына (Вяземская) Софья Александровна

Сима, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область

Смерть
08.10.1935
Липецк, город Липецк, Липецкая область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.