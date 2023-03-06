Голицына Татьяна Александровна
женский, родилась 17.04.1885, Сима, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
умерла 08.10.1935, Липецк, город Липецк, Липецкая область
ОтецГолицын Александр Борисович06.09.1855 г.р.
МатьГолицына (Вяземская) Софья Александровна02.04.1859 г.р.
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Рождение
17.04.1885
Сима, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
08.10.1935
Липецк, город Липецк, Липецкая область