Алешина (Алексеева) Дарья Захаровна
Место рождения
Дата рождения09.02.1913
Дата смерти1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1913
Крещение
10.02.1913
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Godparents:Пётр Трофимович Алексеев и Мария Савельевна Говорухина | https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Бракосочетание
?.04.1936
Муж: Алешин Иван Егорович
Самара, Самара, Самарская область
Witnesses:Иван Захарович Алексеев и Анна Николаевна Алексеева (Тихонова)
Рождение ребёнка
12.01.1937
Дочь: Яценко Фаина Ивановна
Отец ребёнка: Алешин Иван Егорович
Рождение ребёнка
02.12.1941
Отец ребёнка: Алешин Иван Егорович
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Вязова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Алешин Иван Егорович
Смерть
1994
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Приволжье, Приволжский муниципальный район, Самарская область