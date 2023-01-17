Алешина (Алексеева) Дарья Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алешина (Алексеева) Дарья Захаровна

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

09.02.1913

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1913

Отец: Алексеев Захар Трофимович

Мать: Алексеева Феврония Ивановна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Крещение
10.02.1913
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Godparents:Пётр Трофимович Алексеев и Мария Савельевна Говорухина | https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Бракосочетание
?.04.1936

Муж: Алешин Иван Егорович

Самара, Самара, Самарская область
Witnesses:Иван Захарович Алексеев и Анна Николаевна Алексеева (Тихонова)
Рождение ребёнка
12.01.1937

Дочь: Яценко Фаина Ивановна

Отец ребёнка: Алешин Иван Егорович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.12.1941

Сын: Алешин Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Алешин Иван Егорович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1948

Дочь: Вязова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Алешин Иван Егорович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1994
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Приволжье, Приволжский муниципальный район, Самарская область
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