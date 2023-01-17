село Приволжье, село Приволжье, Приволжский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Приволжье

Приволжский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Самарский уезд
67Васильевское, с. вл.при рч. Алтагайке.1467948155182
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Самарский уезд, Спасская волость
107. Васильевское (Аннино), сельцо бывшее владельческое, при реке Воложке, дворов 115, жителей 530, часовня, школа, 3 лавки, 3 ветряных мельницы, водяная мельница

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Приволжский район
12578Приволжьесело52°51'с.ш.48°35'в.д.N-39-110

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Приволжский муниципальный район, Сельское поселение Приволжье
36636412101с Приволжьесело
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