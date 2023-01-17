Алексеева (Андреева) Феврония Ивановна
Место рожденияд. Наяновка, Сызранский уезд, Симбирская губерния, Российская Империя
Дата рождения23.06.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
23.06.1889
д. Наяновка, Сызранский уезд, Симбирская губерния, Российская Империя
Крещение
25.06.1889
Введенская церковь, с. Вязовка, Сызранский уезд
Роман Игнатьевич Саланцов? и Мария Трофимовна Осипова | В базе нет, относилось к приходу села Вязовки Паньшинской области Сызранского уезда, сейчас не существует
Бракосочетание
12.01.1909
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
19.03.1910
Сын: ?
Отец ребёнка: Алексеев Захар Трофимович
Рождение ребёнка
24.07.1911
Дочь: Анна Захаровна
Отец ребёнка: Алексеев Захар Трофимович
Рождение ребёнка
09.02.1913
Дочь: Алешина Дарья Захаровна
Отец ребёнка: Алексеев Захар Трофимович
Рождение ребёнка
28.06.1915
Сын: Алексеев Сергей Захарович
Отец ребёнка: Алексеев Захар Трофимович
Рождение ребёнка
После 1915
Сын: Алексеев Дмитрий Захарович
Отец ребёнка: Алексеев Захар Трофимович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Алексеев Михаил Захарович
Отец ребёнка: Алексеев Захар Трофимович
Смерть
Неизвестно