Алексеева (Андреева) Феврония Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Андреева) Феврония Ивановна

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Место рождения

д. Наяновка, Сызранский уезд, Симбирская губерния, Российская Империя

Дата рождения

23.06.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1889

Отец: Андреев Иван Амвросиевич

Мать: Андреева Евдокия Игнатьевна

д. Наяновка, Сызранский уезд, Симбирская губерния, Российская Империя
Крещение
25.06.1889
Введенская церковь, с. Вязовка, Сызранский уезд
Роман Игнатьевич Саланцов? и Мария Трофимовна Осипова | В базе нет, относилось к приходу села Вязовки Паньшинской области Сызранского уезда, сейчас не существует
Бракосочетание
12.01.1909

Муж: Алексеев Захар Трофимович

Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
19.03.1910

Сын: ?

Отец ребёнка: Алексеев Захар Трофимович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.07.1911

Дочь: Анна Захаровна

Отец ребёнка: Алексеев Захар Трофимович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.02.1913

Дочь: Алешина Дарья Захаровна

Отец ребёнка: Алексеев Захар Трофимович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.06.1915

Сын: Алексеев Сергей Захарович

Отец ребёнка: Алексеев Захар Трофимович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
После 1915

Сын: Алексеев Дмитрий Захарович

Отец ребёнка: Алексеев Захар Трофимович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Алексеев Михаил Захарович

Отец ребёнка: Алексеев Захар Трофимович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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