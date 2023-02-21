Андреева (Андреева) Евдокия Игнатьевна
Место рожденияд. Наяновка, Сызранский уезд, Симбирская губерния, Российская Империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1890
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Силантьев Игнатий
Мать: не указана
д. Наяновка, Сызранский уезд, Симбирская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Вычислено 1874
Отец ребёнка: Андреев Иван Амвросиевич
д. Наяновка, Сызранский уезд, Симбирская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Вычислено 1888
Отец ребёнка: Андреев Иван Амвросиевич
д. Наяновка, Сызранский уезд, Симбирская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.06.1889
Дочь: Алексеева Феврония Ивановна
Отец ребёнка: Андреев Иван Амвросиевич
д. Наяновка, Сызранский уезд, Симбирская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Андреев Иван Амвросиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Андреев Иван Амвросиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тишьмина Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Андреев Иван Амвросиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Андреев Иван Амвросиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Андреев Иван Амвросиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1890
Причина смерти: В родах?
Похороны
Неизвестно