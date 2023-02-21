Андреева (Андреева) Евдокия Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Андреева) Евдокия Игнатьевна

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Место рождения

д. Наяновка, Сызранский уезд, Симбирская губерния, Российская Империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1890

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Силантьев Игнатий

Мать: не указана

д. Наяновка, Сызранский уезд, Симбирская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Вычислено 1874

Сын: Андреев Савва Иванович

Отец ребёнка: Андреев Иван Амвросиевич

д. Наяновка, Сызранский уезд, Симбирская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Вычислено 1888

Сын: Андреев Никифор Иванович

Отец ребёнка: Андреев Иван Амвросиевич

д. Наяновка, Сызранский уезд, Симбирская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.06.1889

Дочь: Алексеева Феврония Ивановна

Отец ребёнка: Андреев Иван Амвросиевич

д. Наяновка, Сызранский уезд, Симбирская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Федор Иванович

Отец ребёнка: Андреев Иван Амвросиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Максим Иванович

Отец ребёнка: Андреев Иван Амвросиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тишьмина Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Андреев Иван Амвросиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Василий Иванович

Отец ребёнка: Андреев Иван Амвросиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Денис Иванович

Отец ребёнка: Андреев Иван Амвросиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Иван Амвросиевич

Смерть
До 1890
Причина смерти: В родах?
Похороны
Неизвестно
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