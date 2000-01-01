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Андреев Савва Иванович

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Место рождения

д. Наяновка, Сызранский уезд, Симбирская губерния, Российская Империя

Дата рождения

Вычислено 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1874

Отец: Андреев Иван Амвросиевич

Мать: Андреева Евдокия Игнатьевна

д. Наяновка, Сызранский уезд, Симбирская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
02.11.1892

Жена: Андреева Степанида Димитриевна

Рождение ребёнка
11.02.1894

Дочь: Марья Савельевна

Мать ребёнка: Андреева Степанида Димитриевна

д. Наяновка, Сызранский уезд, Симбирская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно
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