Андреев Савва Иванович
Место рожденияд. Наяновка, Сызранский уезд, Симбирская губерния, Российская Империя
Дата рожденияВычислено 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1874
д. Наяновка, Сызранский уезд, Симбирская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
02.11.1892
Рождение ребёнка
11.02.1894
Дочь: Марья Савельевна
Мать ребёнка: Андреева Степанида Димитриевна
д. Наяновка, Сызранский уезд, Симбирская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно