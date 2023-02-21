Андреева (Игошина) Степанида Димитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Игошина) Степанида Димитриевна

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Место рождения

д. Наяновка, Сызранский уезд, Симбирская губерния, Российская Империя

Дата рождения

Вычислено 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1874 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Наяновка, Сызранский уезд, Симбирская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
02.11.1892

Муж: Андреев Савва Иванович

Рождение ребёнка
11.02.1894

Дочь: Марья Савельевна

Отец ребёнка: Андреев Савва Иванович

д. Наяновка, Сызранский уезд, Симбирская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно
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