Наяновка
Сызранский уезд, Симбирская губерния (на 1913)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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ПользовательСфера интересовСообществоМатериалы
Владиславизучение фамильных линийОцифрованные МК ЦГАСО
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Сызранский уезд
Д. Ореховка и Сц. Наяновка50Петр. Ив. Соловцев450—127
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
939. Наяновка (Ивановка), сельцо бывшее владельческое, при озере Казачьем, дворов 76, жителей 431, часовня
Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года
№НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
313Наяновка, дер., при озере Казачьем; н. р.16731100308323