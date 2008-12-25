деревня Наяновка, деревня Наяновка, Сызранский уезд, Симбирская губерния (на 1913) — Familio

Наяновка

Сызранский уезд, Симбирская губерния (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Сызранский уезд
Д. Ореховка и Сц. Наяновка50Петр. Ив. Соловцев450127

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Сызранский уезд, Паньшинская волость
939. Наяновка (Ивановка), сельцо бывшее владельческое, при озере Казачьем, дворов 76, жителей 431, часовня

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Сызранский уезд, Паньшинская волость
313Наяновка, дер., при озере Казачьем; н. р.16731100308323
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