Силантьев Игнатий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Силантьев Роман Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреева Евдокия Игнатьевна
Мать ребёнка: не указана
д. Наяновка, Сызранский уезд, Симбирская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно