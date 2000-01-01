Силантьев Игнатий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силантьев Игнатий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Силантьев Роман Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева Евдокия Игнатьевна

Мать ребёнка: не указана

д. Наяновка, Сызранский уезд, Симбирская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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