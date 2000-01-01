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Силантьев Роман Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Силантьев Игнатий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено ?.12.1888

Дочь: Неонила Романовна

Мать ребёнка: Силантьева Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
17.05.1891

Сын: Силантьев Игнатий Романович

Мать ребёнка: Силантьева Екатерина Петровна

д. Наяновка, Сызранский уезд, Симбирская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
24.05.1893

Сын: Силантьев Игнатий Романович

Мать ребёнка: Силантьева Екатерина Петровна

д. Наяновка, Сызранский уезд, Симбирская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Силантьева Екатерина Петровна

Смерть
Неизвестно
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