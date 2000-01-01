Силантьев Роман Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Силантьев Игнатий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено ?.12.1888
Дочь: Неонила Романовна
Мать ребёнка: Силантьева Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
17.05.1891
Сын: Силантьев Игнатий Романович
Мать ребёнка: Силантьева Екатерина Петровна
д. Наяновка, Сызранский уезд, Симбирская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
24.05.1893
Сын: Силантьев Игнатий Романович
Мать ребёнка: Силантьева Екатерина Петровна
д. Наяновка, Сызранский уезд, Симбирская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно