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Алешин Анатолий Иванович

Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

02.12.1941

Дата смерти

21.08.2013

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

1944 г.р.

Дети

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Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1941

Отец: Алешин Иван Егорович

Мать: Алешина Дарья Захаровна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
1965

Жена: Алешина Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
16.03.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алешина Любовь Николаевна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
17.05.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алешина Любовь Николаевна

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
21.08.2013
Самара, Самара, Самарская область
Причина смерти: Рак
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