Алешин Анатолий Иванович
Место рождения
Дата рождения02.12.1941
Дата смерти21.08.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1941
Отец: Алешин Иван Егорович
Мать: Алешина Дарья Захаровна
Бракосочетание
1965
Рождение ребёнка
16.03.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алешина Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
17.05.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алешина Любовь Николаевна
Смерть
21.08.2013
Причина смерти: Рак