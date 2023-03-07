Вязова (Алешина) Любовь Ивановна
Место рождения
Дата рождения1948
Дата смерти2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец: Алешин Иван Егорович
Мать: Алешина Дарья Захаровна
Рождение ребёнка
1973
Сын: Вязов Вячеслав Владимирович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1974
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.08.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2004
Похороны
Неизвестно