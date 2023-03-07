Вязова (Алешина) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вязова (Алешина) Любовь Ивановна

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1948

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1913 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

1973 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Алешин Иван Егорович

Мать: Алешина Дарья Захаровна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1973

Сын: Вязов Вячеслав Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Приволжье, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
1974

Муж: скрыто настройками приватности

Приволжье, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.08.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Приволжье, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
2004
Приволжье, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Приволжье, Приволжский муниципальный район, Самарская область
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