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Алешин Иван Егорович

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

13.06.1910

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1910

Отец: Алешин Георгий Ефремович

Мать: Алешина Александра Григорьевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Дата, указанная в метрической книге
Крещение
14.06.1910
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Godparents:Алексей Григорьевич Варварин и Анна Григорьевна Ермолаева (Варварина) | https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Бракосочетание
?.04.1936

Жена: Алешина Дарья Захаровна

Самара, Самара, Самарская область
Witnesses:Иван Захарович Алексеев и Анна Николаевна Алексеева (Тихонова)
Рождение ребёнка
12.01.1937

Дочь: Яценко Фаина Ивановна

Мать ребёнка: Алешина Дарья Захаровна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.12.1941

Сын: Алешин Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Алешина Дарья Захаровна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Военная служба
1941
Приволжье, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Великая Отечественная Война
Военная награда
05.07.1943
Медаль "За боевые заслуги"
Военная награда
05.07.1943
Медаль "За отвагу"
Смена имени
Около 1943
Георгиевич -> Егорович.На фронте Иван получил среди своих однополчан прозвище "Егорыч". Прозвище скорее всего пошло от того, что с определнного времени самого отца Ивана в метриках и документах стал... Показать все
Демобилизация
1943
По стостоянию здоровья после серьезного ранения
Рождение ребёнка
1948

Дочь: Вязова Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Алешина Дарья Захаровна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1980
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Приволжье, Приволжский муниципальный район, Самарская область
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