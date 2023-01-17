Алешин Иван Егорович
Место рождения
Дата рождения13.06.1910
Дата смерти1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1910
Дата, указанная в метрической книге
Крещение
14.06.1910
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Godparents:Алексей Григорьевич Варварин и Анна Григорьевна Ермолаева (Варварина) | https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Бракосочетание
?.04.1936
Жена: Алешина Дарья Захаровна
Самара, Самара, Самарская область
Witnesses:Иван Захарович Алексеев и Анна Николаевна Алексеева (Тихонова)
Рождение ребёнка
12.01.1937
Дочь: Яценко Фаина Ивановна
Мать ребёнка: Алешина Дарья Захаровна
Рождение ребёнка
02.12.1941
Мать ребёнка: Алешина Дарья Захаровна
Военная служба
1941
Великая Отечественная Война
Военная награда
05.07.1943
Медаль "За боевые заслуги"
Военная награда
05.07.1943
Медаль "За отвагу"
Смена имени
Около 1943
Георгиевич -> Егорович.На фронте Иван получил среди своих однополчан прозвище "Егорыч". Прозвище скорее всего пошло от того, что с определнного времени самого отца Ивана в метриках и документах стал... Показать все
Демобилизация
1943
По стостоянию здоровья после серьезного ранения
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Вязова Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Алешина Дарья Захаровна
Смерть
1980
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно