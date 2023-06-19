Илларион Васильев
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Василий
Мать: Дарья Трофимова
ИВ-1835 такой ведомости нет ⛔ МК-1835 23.05.1835 Двадцать третьяго числа Казённой Починовской волости деревни Кладова у крестьянина Иллариона Васильева и законной его жены Феклы Зиновьевой родился сын... Показать все
Рождение ребёнка
23.05.1835
Сын: Никита Илларионов
Мать ребёнка: Фёкла Зиновьева
ИВ-1835 такой ведомости нет ⛔ МК-1835 23.05.1835 Двадцать третьяго числа Казённой Починовской волости деревни Кладова у крестьянина Иллариона Васильева и законной его жены Феклы Зиновьевой родился сын... Показать все
Рождение ребёнка
13.04.1837
Сын: Фёдор Илларионов
Мать ребёнка: Фёкла Зиновьева
ИВ-1837 такой ведомости нет ⛔ МК-1837 13.04.1837 Тринадцатого числа Бежецкого уезда Казённой Присецкой волости деревни Кладова у крестьянина Иллариона Васильева и законной его жены Феклы Зиновьевой ро... Показать все
Рождение ребёнка
12.08.1838
Дочь: Наталья Илларионова
Мать ребёнка: Фёкла Зиновьева
ИВ-1838 такой ведомости нет ⛔ МК-1838 12.08.1838 Двенадцатого числа Бежецкого уезда Казённой Починовской волости деревни Кладова у крестьянина Илариона Васильева и законной его жены Феклы Зиновьевой р... Показать все
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Анна Илларионова
Мать ребёнка: Фёкла Зиновьева
ИВ-1840 Анна полугода=1840 ИВ-1841 Анна полугода=1841 ИВ-1842-1949 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1850 Анна 10=1840 [ИВ-1850 Анна 10=1840 ИВ-1850 Анна 10=1840 ИВ-1850 Анна 10=1840 ИВ-1850 Анна 10=1840]
Рождение ребёнка
11.12.1842
Дочь: Ульяна Илларионова
Мать ребёнка: не указана
ИВ-1842 такой ведомости нет ⛔ МК-1842 11/13.12.1842 Ульяна Бежецкого уезда Казенной Куликинской волости деревни Кладова крестьянин Иларион Васильев и законная его жена Фекла Зиновьева, оба православно... Показать все
Рождение ребёнка
29.08.1848
Сын: Иван Илларионов
Мать ребёнка: Фёкла Зиновьева
ИВ-1848 такой ведомости нет ⛔ МК-1848 27/29.08.1848 Иоанн Бежецкого уезда Казенной Михайлогорской волости деревни Кладова крестьянин Иларион Васильев и законная его жена Фекла Зиновьева, оба православ... Показать все
Рождение ребёнка
24.07.1850
Сын: Кузьма Илларионов
Мать ребёнка: Фёкла Зиновьева
ИВ-1850 Косма 2 месяца=1850 МК-1850 24/27.07.1850 Косьма Бежецкого уезда Казенной Михайлогорской волости деревни Кладова крестьянин Иларион Васильев и законная его жена Фекла Зиновьева, оба православн... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фёкла Зиновьева
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно