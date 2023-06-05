Дарья Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ-1840 Иларионова мать вдова Дарья Трофимова 55=1785
Рождение ребёнка
1806
Сын: Илларион Васильев
Отец ребёнка: Василий
ИВ-1835 такой ведомости нет ⛔ МК-1835 23.05.1835 Двадцать третьяго числа Казённой Починовской волости деревни Кладова у крестьянина Иллариона Васильева и законной его жены Феклы Зиновьевой родился сын... Показать все
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Елена Васильева
Отец ребёнка: Василий
ИВ-1840 дочь её Елена Васильева 24=1816
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно