Дарья Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

ИВ-1840 Иларионова мать вдова Дарья Трофимова 55=1785
Рождение ребёнка
1806

Сын: Илларион Васильев

Отец ребёнка: Василий

ИВ-1835 такой ведомости нет ⛔ МК-1835 23.05.1835 Двадцать третьяго числа Казённой Починовской волости деревни Кладова у крестьянина Иллариона Васильева и законной его жены Феклы Зиновьевой родился сын... Показать все
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Елена Васильева

Отец ребёнка: Василий

ИВ-1840 дочь её Елена Васильева 24=1816
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий

Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно