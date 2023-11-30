Иван Илларионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Илларионов

Иван Илларионов

Место рождения

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

29.08.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1806 г.р.

Мать

1807 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1848

Отец: Илларион Васильев

Мать: Фёкла Зиновьева

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1848 такой ведомости нет ⛔ МК-1848 27/29.08.1848 Иоанн Бежецкого уезда Казенной Михайлогорской волости деревни Кладова крестьянин Иларион Васильев и законная его жена Фекла Зиновьева, оба православ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close