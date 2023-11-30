Иван Илларионов
Место рождения
Дата рождения29.08.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1848
Отец: Илларион Васильев
Мать: Фёкла Зиновьева
ИВ-1848 такой ведомости нет ⛔ МК-1848 27/29.08.1848 Иоанн Бежецкого уезда Казенной Михайлогорской волости деревни Кладова крестьянин Иларион Васильев и законная его жена Фекла Зиновьева, оба православ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно