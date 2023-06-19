Анна Илларионова
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Илларион Васильев
Мать: Фёкла Зиновьева
ИВ-1840 Анна полугода=1840 ИВ-1841 Анна полугода=1841 ИВ-1842-1949 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1850 Анна 10=1840 [ИВ-1850 Анна 10=1840 ИВ-1850 Анна 10=1840 ИВ-1850 Анна 10=1840 ИВ-1850 Анна 10=1840]
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно