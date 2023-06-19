Анна Илларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Илларионова

Место рождения

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1806 г.р.

Мать

1807 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
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Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Илларион Васильев

Мать: Фёкла Зиновьева

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1840 Анна полугода=1840 ИВ-1841 Анна полугода=1841 ИВ-1842-1949 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1850 Анна 10=1840 [ИВ-1850 Анна 10=1840 ИВ-1850 Анна 10=1840 ИВ-1850 Анна 10=1840 ИВ-1850 Анна 10=1840]
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно