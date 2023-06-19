Никита Илларионов
Место рождения
Дата рождения23.05.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1835
Отец: Илларион Васильев
Мать: Фёкла Зиновьева
ИВ-1835 такой ведомости нет ⛔ МК-1835 23.05.1835 Двадцать третьяго числа Казённой Починовской волости деревни Кладова у крестьянина Иллариона Васильева и законной его жены Феклы Зиновьевой родился сын... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно