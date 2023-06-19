Никита Илларионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикита Илларионов

Никита Илларионов

Место рождения

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

23.05.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1806 г.р.

Мать

1807 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1835

Отец: Илларион Васильев

Мать: Фёкла Зиновьева

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1835 такой ведомости нет ⛔ МК-1835 23.05.1835 Двадцать третьяго числа Казённой Починовской волости деревни Кладова у крестьянина Иллариона Васильева и законной его жены Феклы Зиновьевой родился сын... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно