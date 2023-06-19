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Наталья Илларионова

Место рождения

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

12.08.1838

Дата смерти

07.01.1839

Пол

Женский

Отец

1806 г.р.

Мать

1807 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1838

Отец: Илларион Васильев

Мать: Фёкла Зиновьева

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1838 такой ведомости нет ⛔ МК-1838 12.08.1838 Двенадцатого числа Бежецкого уезда Казённой Починовской волости деревни Кладова у крестьянина Илариона Васильева и законной его жены Феклы Зиновьевой р... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
07.01.1839
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1839 07/09.01.1839 Казенной Починовской волости деревни Кладова крестьянина Иллариона Васильева дочь Наталья Священник Иоанн Мартинов Пылаев Пономарь Арсений Иванов Рукин Лета умершаго: 5 месяцев ... Показать все