Наталья Илларионова
Место рождения
Дата рождения12.08.1838
Дата смерти07.01.1839
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1838
Отец: Илларион Васильев
Мать: Фёкла Зиновьева
ИВ-1838 такой ведомости нет ⛔ МК-1838 12.08.1838 Двенадцатого числа Бежецкого уезда Казённой Починовской волости деревни Кладова у крестьянина Илариона Васильева и законной его жены Феклы Зиновьевой р... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.01.1839
МК-1839 07/09.01.1839 Казенной Починовской волости деревни Кладова крестьянина Иллариона Васильева дочь Наталья Священник Иоанн Мартинов Пылаев Пономарь Арсений Иванов Рукин Лета умершаго: 5 месяцев ... Показать все