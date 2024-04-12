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Кузьма Илларионов

Место рождения

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

24.07.1850

Дата смерти

06.06.1851

Пол

Мужской

Отец

1806 г.р.

Мать

1808 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1850

Отец: Илларион Васильев

Мать: Фёкла Зиновьева

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1850 Косма 2 месяца=1850 МК-1850 24/27.07.1850 Косьма Бежецкого уезда Казенной Михайлогорской волости деревни Кладова крестьянин Иларион Васильев и законная его жена Фекла Зиновьева, оба православн... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
06.06.1851
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1851 06/08.06.1851 Бежецкого уезда Казенной Михайлогорской волости деревни Кладова крестьянина Иллариона Васильева сын Косьма Священник Иоанн Мартинов Диачек Иван Меркурьев Щепин Лета умершаго: по... Показать все

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