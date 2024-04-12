Кузьма Илларионов
Место рождения
Дата рождения24.07.1850
Дата смерти06.06.1851
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1850
Отец: Илларион Васильев
Мать: Фёкла Зиновьева
ИВ-1850 Косма 2 месяца=1850 МК-1850 24/27.07.1850 Косьма Бежецкого уезда Казенной Михайлогорской волости деревни Кладова крестьянин Иларион Васильев и законная его жена Фекла Зиновьева, оба православн... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.06.1851
МК-1851 06/08.06.1851 Бежецкого уезда Казенной Михайлогорской волости деревни Кладова крестьянина Иллариона Васильева сын Косьма Священник Иоанн Мартинов Диачек Иван Меркурьев Щепин Лета умершаго: по... Показать все