Ульяна Илларионова
Место рождения
Дата рождения11.12.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
11.12.1842
Отец: Илларион Васильев
Мать: не указана
ИВ-1842 такой ведомости нет ⛔ МК-1842 11/13.12.1842 Ульяна Бежецкого уезда Казенной Куликинской волости деревни Кладова крестьянин Иларион Васильев и законная его жена Фекла Зиновьева, оба православно... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно