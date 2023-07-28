Ульяна Илларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУльяна Илларионова

Ульяна Илларионова

Место рождения

Кладово

Дата рождения

11.12.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1806 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1842

Отец: Илларион Васильев

Мать: не указана

ИВ-1842 такой ведомости нет ⛔ МК-1842 11/13.12.1842 Ульяна Бежецкого уезда Казенной Куликинской волости деревни Кладова крестьянин Иларион Васильев и законная его жена Фекла Зиновьева, оба православно... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно