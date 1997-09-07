Булах Надежда Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1913
Дата смерти07.09.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1913
Отец: Булах Сергей Демьянович
Мать: Булах Евгения Семеновна
Рождение ребёнка
25.06.1936
Отец ребёнка: Шумейко Роман Михайлович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Кудинова Нина Романовна
Отец ребёнка: Шумейко Роман Михайлович
Рождение ребёнка
08.08.1940
Отец ребёнка: Шумейко Роман Михайлович
Рождение ребёнка
07.08.1947
Дочь: Ступко Екатерина Романовна
Отец ребёнка: Шумейко Роман Михайлович
Рождение ребёнка
28.08.1950
Сын: Шумейко Николай Романович
Отец ребёнка: Шумейко Роман Михайлович
Рождение ребёнка
26.06.1953
Дочь: Шнайдер Людмила Романовна
Отец ребёнка: Шумейко Роман Михайлович
Рождение ребёнка
13.05.1955
Сын: Шумейко Владимир Романович
Отец ребёнка: Шумейко Роман Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.09.1997