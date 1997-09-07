Булах Надежда Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булах Надежда Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1913

Дата смерти

07.09.1997

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1913

Отец: Булах Сергей Демьянович

Мать: Булах Евгения Семеновна

Рождение ребёнка
25.06.1936

Сын: Шумейко Иван Романович

Отец ребёнка: Шумейко Роман Михайлович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Кудинова Нина Романовна

Отец ребёнка: Шумейко Роман Михайлович

Рождение ребёнка
08.08.1940

Сын: Шумейко Михаил Романович

Отец ребёнка: Шумейко Роман Михайлович

Рождение ребёнка
07.08.1947

Дочь: Ступко Екатерина Романовна

Отец ребёнка: Шумейко Роман Михайлович

Рождение ребёнка
28.08.1950

Сын: Шумейко Николай Романович

Отец ребёнка: Шумейко Роман Михайлович

Рождение ребёнка
26.06.1953

Дочь: Шнайдер Людмила Романовна

Отец ребёнка: Шумейко Роман Михайлович

Рождение ребёнка
13.05.1955

Сын: Шумейко Владимир Романович

Отец ребёнка: Шумейко Роман Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шумейко Роман Михайлович

Смерть
07.09.1997
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