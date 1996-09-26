Шумейко Николай Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1950
Дата смерти26.09.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1950
Отец: Шумейко Роман Михайлович
Мать: Булах Надежда Сергеевна
Рождение ребёнка
1975
Мать ребёнка: Шумейко Наталья Александровна
Рождение ребёнка
1983
Дочь: Шумейко Елена Николаевна
Мать ребёнка: Шумейко Наталья Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.09.1996