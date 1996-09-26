Шумейко Николай Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумейко Николай Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1950

Дата смерти

26.09.1996

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1950

Отец: Шумейко Роман Михайлович

Мать: Булах Надежда Сергеевна

Рождение ребёнка
1975

Сын: Шумейко Игорь Николаевич

Мать ребёнка: Шумейко Наталья Александровна

Рождение ребёнка
1983

Дочь: Шумейко Елена Николаевна

Мать ребёнка: Шумейко Наталья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шумейко Наталья Александровна

Смерть
26.09.1996
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