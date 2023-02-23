Шумейко Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумейко Елена Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1983

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1983

Отец: Шумейко Николай Романович

Мать: Шумейко Наталья Александровна

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