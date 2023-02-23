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Шумейко Елена Николаевна
Шумейко Елена Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1983
Пол
Женский
Отец
Шумейко Николай Романович
1950 г.р.
Мать
Шумейко (Трофимова) Наталья Александровна
1952 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1983
Отец:
Шумейко Николай Романович
Мать:
Шумейко Наталья Александровна
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