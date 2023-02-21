Булах Сергей Демьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти1922
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Булах Демьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Булах Евгения Семеновна
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Булах Евгения Семеновна
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Булах Евгения Семеновна
Переволочна, Кишенская волость, Кобелякский уезд
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Булах Евгения Семеновна
Рождение ребёнка
19.12.1900
Мать ребёнка: Булах Евгения Семеновна
Новопесчаное, Бурлинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.02.1903
Дочь: Кошель Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Булах Евгения Семеновна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Кошевая Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Булах Евгения Семеновна
Рождение ребёнка
01.10.1913
Дочь: Булах Надежда Сергеевна
Мать ребёнка: Булах Евгения Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булах Евгения Семеновна
Смерть
1922