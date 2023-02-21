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Булах Сергей Демьянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Булах Демьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Булах Никифор Сергеевич

Мать ребёнка: Булах Евгения Семеновна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Булах Афанасий Сергеевич

Мать ребёнка: Булах Евгения Семеновна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Булах Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Булах Евгения Семеновна

Переволочна, Кишенская волость, Кобелякский уезд
Рождение ребёнка
1899

Сын: Булах Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Булах Евгения Семеновна

Рождение ребёнка
19.12.1900

Сын: Булах Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Булах Евгения Семеновна

Новопесчаное, Бурлинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.02.1903

Дочь: Кошель Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Булах Евгения Семеновна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Кошевая Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Булах Евгения Семеновна

Рождение ребёнка
01.10.1913

Дочь: Булах Надежда Сергеевна

Мать ребёнка: Булах Евгения Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булах Евгения Семеновна

Смерть
1922
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