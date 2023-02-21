Булах Михаил Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти20.01.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Булах Сергей Демьянович
Мать: Булах Евгения Семеновна
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Булах Александра
Новопесчаное, Бурлинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Дмитриенко Мария Михайловна
Мать ребёнка: Булах Александра
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Булах Александра
Рождение ребёнка
1930
Сын: Булах Пантелей Михайлович
Мать ребёнка: Булах Александра
Рождение ребёнка
1940
Мать ребёнка: Булах Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булах Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булах Евдокия
Смерть
20.01.1987