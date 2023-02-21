Булах Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булах Михаил Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

20.01.1987

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Булах Сергей Демьянович

Мать: Булах Евгения Семеновна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Булах Иван Михайлович

Мать ребёнка: Булах Александра

Новопесчаное, Бурлинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Дмитриенко Мария Михайловна

Мать ребёнка: Булах Александра

Рождение ребёнка
1928

Сын: Булах Филипп Михайлович

Мать ребёнка: Булах Александра

Рождение ребёнка
1930

Сын: Булах Пантелей Михайлович

Мать ребёнка: Булах Александра

Рождение ребёнка
1940

Сын: Булах Борис Михайлович

Мать ребёнка: Булах Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булах Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булах Евдокия

Смерть
20.01.1987
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