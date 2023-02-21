Булах Пантелей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Булах Михаил Сергеевич
Мать: Булах Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Булах Неизвестно Пантелеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булах Неизвестно Пантелеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Булах Неизвестно Пантелеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно