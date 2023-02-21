Булах Пантелей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулах Пантелей Михайлович

Булах Пантелей Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Булах Михаил Сергеевич

Мать: Булах Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булах Неизвестно Пантелеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булах Неизвестно Пантелеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булах Неизвестно Пантелеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close