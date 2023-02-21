Дмитриенко (Булах) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Булах Михаил Сергеевич
Мать: Булах Александра
Рождение ребёнка
1950
Сын: Дмитриенко Егор Николаевич
Отец ребёнка: Дмитриенко Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дмитриенко Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Дмитриенко Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриенко Неизвестно Николаевич
Отец ребёнка: Дмитриенко Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриенко Иван Николаевич
Отец ребёнка: Дмитриенко Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриенко Николай Николаевич
Отец ребёнка: Дмитриенко Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитриенко Николай
Смерть
Неизвестно