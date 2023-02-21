Дмитриенко (Булах) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриенко (Булах) Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Булах Михаил Сергеевич

Мать: Булах Александра

Рождение ребёнка
1950

Сын: Дмитриенко Егор Николаевич

Отец ребёнка: Дмитриенко Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитриенко Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Дмитриенко Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриенко Неизвестно Николаевич

Отец ребёнка: Дмитриенко Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриенко Иван Николаевич

Отец ребёнка: Дмитриенко Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриенко Николай Николаевич

Отец ребёнка: Дмитриенко Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриенко Николай

Смерть
Неизвестно
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