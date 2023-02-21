Дмитриенко Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1950
Сын: Дмитриенко Егор Николаевич
Мать ребёнка: Дмитриенко Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дмитриенко Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Дмитриенко Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриенко Неизвестно Николаевич
Мать ребёнка: Дмитриенко Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриенко Иван Николаевич
Мать ребёнка: Дмитриенко Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриенко Николай Николаевич
Мать ребёнка: Дмитриенко Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно