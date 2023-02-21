Булах (Кондик) Евгения Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булах (Кондик) Евгения Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Булах Никифор Сергеевич

Отец ребёнка: Булах Сергей Демьянович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Булах Афанасий Сергеевич

Отец ребёнка: Булах Сергей Демьянович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Булах Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Булах Сергей Демьянович

Переволочна, Кишенская волость, Кобелякский уезд
Рождение ребёнка
1899

Сын: Булах Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Булах Сергей Демьянович

Рождение ребёнка
19.12.1900

Сын: Булах Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Булах Сергей Демьянович

Новопесчаное, Бурлинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.02.1903

Дочь: Кошель Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Булах Сергей Демьянович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Кошевая Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Булах Сергей Демьянович

Рождение ребёнка
01.10.1913

Дочь: Булах Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Булах Сергей Демьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булах Сергей Демьянович

Смерть
1942
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