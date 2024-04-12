Булах Афанасий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смерти23.11.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Булах Сергей Демьянович
Мать: Булах Евгения Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крячко Валентина Андреевна
Мать ребёнка: Булах Марина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булах Марина Григорьевна
Смерть
23.11.1970
Новопесчаное, Бурлинский муниципальный район, Алтайский край