Булах Афанасий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулах Афанасий Сергеевич

Булах Афанасий Сергеевич

Место рождения

Глухов, Сумська область

Дата рождения

1895

Дата смерти

23.11.1970

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Булах Сергей Демьянович

Мать: Булах Евгения Семеновна

Глухов, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крячко Валентина Андреевна

Мать ребёнка: Булах Марина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булах Марина Григорьевна

Смерть
23.11.1970
Новопесчаное, Бурлинский муниципальный район, Алтайский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close